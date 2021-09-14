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劉俊謙扮紳士漫遊香港地標

2021-09-14 列印
■劉俊謙參與拍攝虛擬巡遊，遊走香港不同景點。
■劉俊謙獲邀成為活動「形象大使」。
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　　東方表行60周年沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」大搞紳士虛擬巡遊，結合AR技術及真人互動，劉俊謙更獲邀成為「形象大使」，他為設計紳士虛擬巡遊而遊走於城市與綠洲之間的實況，並攝製成短片，劉俊謙表示：「非常榮幸有機會參與創作這個虛擬巡遊。香港是我土生土長的地方，亦是我最喜歡的城市，不論是車水馬龍，還是一樹一木，在我眼中，盡皆有情。」

　　紳士虛擬巡遊濾鏡非常有趣，玩家首先挑選配搭煲呔或蝴蝶結的衣飾，再通過踏步動作，在虛擬環境中前進，走遍香港的大街小巷，一經下載，即使安坐家中，亦可享受遊走香港各區的樂趣。



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