選美世家添威水史 宋宛穎奪冠：媽咪係軍師

宋宛穎前晚在《2021香港小姐競選決賽》以大熱姿態勇奪冠軍，出身選美世家的她，賽後由無線的攝製隊陪同返回住所，並與親友一起接受訪問。宋宛穎更透露，曾奪得澳門小姐亞軍的媽咪文寶雪就是她的軍師呢！有指雙料季軍邵初有後台撐腰連奪兩獎，曾志偉強調只是一場誤會！今年度港姐出爐冠軍宋宛穎（Sabina）前晚約凌晨1時，坐大會安排的七人車返回位於火炭的豪宅住所。問到如何慶祝奪冠？經過3個月努力Keep fit的宋宛穎坦言：「想食嘢先，最想食係炒飯，聽（昨）日要做嘢，只可以食少少，遲啲約埋佳麗一齊打邊爐。」宋宛穎表示，12位佳麗的感情非常好。「每一餐都要佢批准」宋宛穎抵住所門前已有家人迎接，她的婆婆接受TVB節目家訪時大數家族威水史，指宋宛穎的媽媽是澳門小姐出身，婆婆的一輩則加拿大小姐及三藩市小姐，更指宋宛穎奪冠是因有媽咪做幕後功臣，宋宛穎坦言：「媽咪真係軍師！每一餐都要佢批准，影相俾佢睇，要佢通過先可以食。」對於孫女在決賽的表現，婆婆直言問答環節差少少。電視廣播主席許濤昨日頒獎予宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍及「友誼小姐」邵初及「最上鏡小姐」楊培琳。眾佳麗亦有和TVB副總經理曾志偉齊接受訪問。宋宛穎笑言「發夢未醒」，要逐一回覆很多祝賀訊息，到凌晨5時才休息。這次由澳門來港選美，是暫住契公的家，稍後會另覓住所。她亦透露，媽咪可能因後繼有人，在賽後亦激動到喊。宋宛穎有計劃與媽咪、表姨媽戴后冠拍照留念。《港姐決賽》收視最高27.4點有指邵初的親友在決賽期間，將手機交給曾志偉代影合照，似有「後台」撐腰奪兩獎？邵初稱沒聽過有「後台」，曾志偉則澄清拍合照的其實是贊助公司老闆，笑言有後台都只得季軍就慘了，他亦不認識邵初的父母。另外，《港姐決賽》錄得26.1點收視，最高有27.4點，約有180萬觀眾收看張學友的表演，曾志偉表示難得，對節目非常滿意，上下好開心，沒白費大家辛苦，他亦傳訊息多謝學友給市民美好回憶、給TVB強心針。