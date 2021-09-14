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當眾遭無禮阻止受訪 193突被搶咪拉入場

2021-09-14 列印
■193拿起ViuTV的咪準備受訪。
■193突被搶咪！
■該名女子拖193走。
■193露出似是無奈的笑容。
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　　ERROR成員193（郭嘉駿）早前因其網店被顧客追討退款，而與對方展開罵戰，193更問對方退款是否「燒畀你」。193其後在社交網稱不是因為「無禮地回覆侮辱粉絲嘅『客人』」，而是「為社會及各方朋友帶來不便」公開道歉。

　　退款風波後，193前晚首度出席公開場合，當他接過傳媒的咪高峰準備受訪時，突然有一名女子上前催促193入場，更搶去他手上的咪高峰，193愕然反問：「ViuTV（訪問）都唔做？」該名女子未作任何交代，拉着193並不停說「入去！入去！」193跟從離開，最後露出似是無奈的笑容。

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