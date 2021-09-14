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趙薇再「現身」惹網民熱議

2021-09-14 列印
■趙薇近期未有現身公開活動。
■趙薇留言只有「生日快樂」四個字。
■竇靖童和李孟橋齊宣傳合作電影。
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　　趙薇上月突被傳列入「劣迹藝人」名單，作品被內地視頻平台下架，她其後曾在社交網發文間接透露仍在內地卻極速刪文。

　　前日有網友發現在女導演李孟橋的微博帖文上，出現趙薇帳戶遲了兩星期送上的祝福，留言「生日快樂」四字。趙薇的祝福語卻喧賓奪主，成網民談論焦點，紛留言慰問趙薇。李孟橋曾執導電影《一次偶然的旅行》，主演該片的竇靖童，為趙薇好友王菲的女兒。



圖：網上及資料圖片
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