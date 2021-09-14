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陳瀅中秋前夕派「紅股」

2021-09-14 列印
■陳瀅的性感水着成為網民焦點。網上圖片
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　　早前到酒店Staycation的陳瀅，昨日在社交網豪派「福利」、分享性感靚相！

　　以鮮紅色泳衣上陣的她，趴在靚海景前的泳池邊沙灘椅上，露出白滑美腿，而最搶鏡的就是伊人的翹臀！陳瀅留言道「慢慢調節心情回到現實」，不少網民將焦點放在她的「紅股」上，大讚非常吸睛，亦有網民笑言下周二才是中秋節，陳瀅已搶先晒「八月十五」，提提粉絲要賞月了！

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