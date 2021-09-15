周二網上流傳一則消息，指大型零售集團沃爾瑪（Walmart）接受消費者使用虛擬貨幣Litecoin（萊特幣）在該集團旗下網店購物，令Litecoin幣值一度急升，但其後沃爾瑪集團澄清是假消息。 據報，指「沃爾瑪集團認可及接受Litecoin為合法的付款貨幣」的消息，是透過合法的新聞渠道發佈，而且有數個主流新聞網站和通訊社轉發消息。許多讀者和網民都信以為真，也一度刺激Litecoin幣值急升。 一個單位Litecoin兌換價，一度由一百二十五英鎊急升至一百七十英鎊，不過沃爾瑪集團其後澄清，指那則消息是假的。結果Litecoin其後又急插回一百二十八英鎊。 目前涉事那則假消息其...

2021-09-15