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賽後終能瞓足8粒鐘　宋宛穎把握時間敷面膜

2021-09-15 列印
■出爐港姐獲獎佳麗齊領獎。
■宋宛穎（左）和梁凱晴未知何時才能放假。
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　　出爐港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍及「友誼小姐」邵初和「最上鏡小姐」得主楊培琳，昨日齊在銅鑼灣接受大會贊助商頒獎。問到怎樣處理獎品？宋宛穎與梁凱晴表示會與家人分享，出身「選美世家」的宋宛穎透露暫不會返回澳門，未知幾時可與媽咪見面，她相信實行「回港易」後，很快有機會返澳門和家人一起慶祝。

　　經歷數月緊密賽程，宋宛穎和梁凱晴笑言未知幾時可放假，前晚才有機會瞓足8小時，比賽當晚則只有兩小時休息。問到會否擔心以後在幕前工作沒休息時間？梁凱晴就自認捱得，賽後即把握時間和家人傾偈，宋宛穎則把握時間敷面膜、食炒飯，並期待與其他佳麗齊齊「打邊爐」！



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