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《開心》回到校園取景 陳嘉桓扮學生妹最搶鏡

2021-09-15 列印
■陳嘉桓（前排左二）和其他女藝人齊扮學生妹。
■阿Bob露小腿搶鏡。
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　　TVB《開心大綜藝之暑假玩到盡》將在周日播出第四集，眾藝員在今集就齊齊以校服造型上陣，更拉大隊到一學校取景拍攝，他們穿起校服後就以不同姿態搶鏡，黃美棋、朱智賢、陳嘉桓、蔚雨芯、羅毓儀、林秀怡等，奇招盡出散發少女味！

　　眾女藝人又齊騷美腿，當中以1.76米高的陳嘉桓，超長腿最搶鏡！男子組也不甘示弱，翟威廉、何廣沛的白恤衫加灰色短褲校服Look即刻Young晒！主持之一林盛斌（阿Bob）亦唔執輸，鬼馬地扯起長褲露小腿拍合照！



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