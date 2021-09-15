  • 2021年9月15日 星期三
  • 32º
  • 63%
熱門： 墮樓石牆花鄧炳強姜濤港姐

日報新聞 > 娛樂

逆境求助心理醫生　魏駿傑放棄輕生念頭

2021-09-15 列印
■魏駿傑考慮與女兒返北京生活。
■魏駿傑與黃建東及蔡頌思等綵排舞台劇。
Previous Next

　　魏駿傑、黃建東和蔡頌思等，昨日齊綵排合作的舞台劇《老公你好悶呀》。

　　魏駿傑日前受訪稱，因離婚及疫情曾想輕生！問到現時心情？他說看過心理醫生及食藥後已「好好多」，醫生指他的情況不嚴重，已不需服藥，之前則受藥物影響發胖，希望能在演出前減10磅。



　　魏駿傑稱排完戲後會回家陪11歲女兒溫書做功課，若女兒不能原校升讀中一，為方便他工作，考慮與女兒齊返北京生活。他指前妻張利華有幫手照顧女兒，現時關係比之前更好，他又說「嬲人好辛苦」，故要向前望。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd