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Rihanna拖男友撐MET Gala Kim飄上樓梯激似「催狂魔」

2021-09-15 列印
■Kim的全黑幪面Look，被網民笑指儼如「催狂魔」！
Rihanna拖男友撐MET Gala Kim飄上樓梯激似「催狂魔」
■美瑾霍絲火紅戰衣大玩網中性感！
■姬赫遜的戰衣華麗高貴性感集一身。
■Irina Shayk裸色靚裙十分搶鏡。
■Kendall Jenner透視Look甚性感。
■Rihanna和男友A$AP Rocky拍拖現身成傳媒焦點。
■珍妮花洛庇絲的裝扮有西部牛仔Feel。
Rihanna拖男友撐MET Gala Kim飄上樓梯激似「催狂魔」
■碧咸大仔Brooklyn與未婚妻妮歌娜佩絲晒恩愛。
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        美國紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（MET Gala）昨日舉行，Rihanna首度孖男友A$AP Rocky公開亮相成為傳媒焦點，Kim Kardashian的幪面一身黑Look，如「飄」上樓梯一刻，就被不少網友取笑似足《哈利波特》中的「催狂魔」！全球矚目的時尚界盛事MET Gala去年因疫情停辦，今年則一如以往有眾多紅人紅星盛裝捧場！

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