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亞裔奇兵

2021-09-15 列印
■劉思慕主演的《尚氣》在多地票房大賣。
■BLACKPINK成員Rose首度參與MET Gala！
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　　亞裔藝人近年在歐美大受追捧，今年MET Gala亦有來自多位亞裔藝人獲邀出席！

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