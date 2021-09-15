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黃金聖衣 Vs 反白眼

2021-09-15 列印
■「平權女神」Hunter Schafer以反白眼妝登場，令人印象深刻！
■Lil Nas X的黃金聖衣令人眼前一亮，亦似《星球》機械人C-3PO！
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　　每年MET Gala都有不少奇裝異服令人留下深刻印象，今年就有黃金聖鬥士和反白眼女神！

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