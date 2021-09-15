凌晨兩點收工 早上出席活動 姜濤腳軟暈倒跌地 花姐代報平安：沒大礙

姜濤、柳應廷（Jer）、「教主」盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan），昨日齊齊出席活動，拍照期間，姜濤突然暈倒跌地需攙扶離場。最近忙於拍戲等工作的姜濤，昨日凌晨2點才收工，他亦在社交網發文吐苦水，似壓力爆煲兼身心俱疲！姜濤、Anson Lo、Jer和Edan等MIRROR成員，昨日早上11時45分現身公開活動，甫亮相邊行邊揮手跟在場眾多Fans打招呼，打頭陣出場的Edan精神奕奕，其餘三人略現疲態，最初姜濤還向Fans舉雙「V」手勢，並和隊友應大會安排到不同位置拍照，但轉到傳媒面前拍照約兩分鐘後，姜濤身體一度輕微搖晃，未幾即突然「嘭」一聲腳軟暈倒跌坐地上，全場Fans嚇得大叫！姜濤倒地後，身旁的Jer即彎身攙扶，十多名保安及工作人員亦衝前查看，姜濤由兩名保安扶着離開，期間露出掩嘴欲嘔的表情，此時距離四子出場約8分鐘。Jer、教主和Edan其後再度現身，繞場一周向跟Fans揮手道別。Edan向傳媒表示姜濤沒事，活動亦宣告腰斬。花姐：姜濤少許胃痛環境焗MIRROR經理人花姐（黃慧君）事後即就姜濤暈倒事件，在社交網留言代他報平安道：「姜濤今早有少許胃痛，現場環境有點焗，加上閃光燈不斷，所以有少許腳軟而跣低，現在休息中，沒有大礙」，又說姜濤這兩日會好好休息。執導姜濤主演新片的彭秀慧也發文透露：「姜會休息兩天，我們劇組也會全力配合，跳起他的部分，大家不用太擔心，相信他，相信我們，他OK，我們都OK。」姜濤昨晨曾在社交網發文透露凌晨2點收工，又分享以漆黑大海為背景的留言，大吐苦水，自爆開始變得怕接觸人、變得不愛笑，覺得自己只是被比較的標籤，疑似因網民將他與張學友比較而影響情緒。姜濤在今年5月演唱會時，曾開Live自爆排舞時突然暈倒，當時他說可能是人無食飯，醒來才知自己暈倒，令眾「姜糖」大為心痛！