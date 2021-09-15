粉絲簽名合照乜都應承 Edan街頭鬧爆Jeffrey

呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）和吳海昕（Sofiee）前晚在黃埔號為ViuTV新劇《i.SWIM》拍外景，吸引廿多名粉絲圍觀。劇情講述Edan相約「班主任」Sofiee食晚飯，Jeffrey經過見到二人玩自拍，他「亂入」完即跑出餐廳，被破壞好事的Edan追上前，並在街頭指罵對方！當晚甫抵達現場，Edan即向餐廳門外的粉絲Say Hi，未埋位時又應要求跟職員合照及幫小妹妹簽名，Nice爆！Edan心情好之後被召喚的Edan合十跟大家道謝，隨即Join埋Jeffrey和黃奕晨聽導演講解拍攝流程。為多角度拍攝，一場「撐枱腳」戲拍足5、6次，Cut機後Sofiee與Edan都有講有笑，唔知前者講咗乜後者即笑笑口作狀打對方。接着輪到Jeffrey上場，他跟Edan在街頭來回追逐至少5次，拍畢滿身汗水的Edan乘車返餐廳，換上白Tee的他坐低涼陣冷氣，戴番Cap帽及口罩就坐的士離開，而Jeffrey補拍幾個Shot於凌晨12點收工。採訪：譚壹致