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《智異山》預告曝光全智賢雪地暴走勁辛苦

2021-09-16 列印
■全智賢不停在雪地上奔走。
■演員在《智異山》的預告中，全副武裝上陣。
■朱智勛在劇中能看見在山中遇難的鬼魂。
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　　韓國天后全智賢夥拍人氣男星朱智勛的《智異山》，被指是下半年最令人期待的韓劇，該劇花了9個月時間拍攝，已在今年6月底煞科，並安排在下月首播。昨日《智異山》公開新預告片，但只有數十秒，見全智賢與朱智勛在雪地上走來走去，相信拍得相當辛苦。劇集故事講述由朱智勛扮演的智異山國家公園新人護林員姜賢祖，發現自己能夠看到在山上遇難而去世的鬼魂，因而與全智賢扮演的護林員前輩徐伊江一起解開眾多謎團。

　　在預告當中，全智賢要不停在一片白茫茫的雪地中走路，看她都舉步維艱，其後她與朱智勛更遇上了洪水，二人全副武裝出動。劇中壯闊的山林景色亦是一大賣點。



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