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被要求唱阿爸首本名曲 蘇志威細女忘詞不停笑

2021-09-16 列印
■蘇志威細女（右一）被指是「少女版龔嘉欣」。
■胡渭康、韋綺姍等新秀隊玩得好投入。
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　　《思家大戰》第三集嘉賓有蘇志威、劉小慧和細囡Ina聯同蘇永康及蘇志威哥哥組成的「SoHea自由行」隊，以及胡渭康、韋綺姍、海俊傑、莫鎮賢及歐陽德勛組成「新秀」隊，兩隊為爭答民調答案「語出驚人」。

　　Ina盡得媽咪劉小慧真傳，白淨又漂亮更有超長腿，似足「少女版龔嘉欣」，她在李思捷要求下，演唱爸爸蘇志威的組合草蜢的首本名曲《失戀》，雖然笑多過唱又經常忘詞，但可愛樣子成為全晚焦點。而蘇志威家族更破天荒兩度答中所有民調答案，全場驚歎。



　　今集超高難度題目為「講一首梅艷芳嘅歌」，雖然上榜民調答案有八首，但一眾嘉賓卻一直猜不中，其中《心債》未有上榜，連思捷亦大感愕然，最終頭五位民調答案竟無人估中。

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