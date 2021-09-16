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自認聲線弱有懶音　黃嘉雯希望上堂改善

2021-09-16 列印
■黃嘉雯（右）與游嘉欣對配音好有興趣。
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　　黃嘉雯與游嘉欣昨日出席《好聲好戲之聲級學堂》畢業禮，兩人表示對配音有興趣，黃嘉雯說卡通片配上廣東話感覺好親近，透露以前學普通話時玩角色扮演都好開心，還自知聲線弱及有懶音，有機會都想上堂學。嘉雯加入主持《流行都市》節目，對於安德尊與宋芝齡傳出新戀情，她說今日見到他們，兩人是歡喜冤家，今次被爆喜訊，相信他們是好好的朋友。

  問她信不信？嘉雯表示不信，但有在群組恭喜他們，芝齡則說搞到她溝不到仔。



　　游嘉欣也表示有興趣上堂，她指配音與演戲不同，有時為劇中角色補配音，好難配到當時的情緒及語調。

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