綾瀨遙代母親追討1億日圓

衞生防護中心轄下的科學專家經商議之後，建議十二歲至十七歲的青少年只需接種一劑復必泰疫苗，原因是在他們打針的好處與出現心肌炎的風險之間，取得平衡。現時香港疫情放緩，這個建議不失為權宜之計，也為了青少年的健康着想，但若爆發變種病毒疫情，當局就要有足夠的復必泰，加快為青少年接種第二劑。 科學界已經確認，心肌炎是接種復必泰疫苗後的副作用之一。本港青少年自六月中開始接種復必泰以來，一共出現三十七宗心肌炎個案，當中大部份為男生。為了減少青少年打復必泰後出現心肌炎，在本地持續清零下，只為他們打一針，提供起碼的抗疫力，已然足夠。不過，環球疫情起伏不定，加上變種病毒隨時有入侵本港的風險，當局...

2021-09-16