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綾瀨遙代母親追討1億日圓

2021-09-16 列印
■綾瀨遙早前透露確診後正在康復中。資料圖片
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　　綾瀨遙早前確診新冠肺炎入院治療，昨日有傳其母疑跌入投資陷阱，被騙走1億日圓（約709萬港元），要由綾瀨代為出頭找律師追討損失！

　　《週刊文春》網上版昨日爆料指，綾瀨的母親疑透過擔任其稅務顧問多年的A氏，購入高息投資產品，但到今年6月起未能如期收息，綾瀨於是出面代母親向A氏追討本金，但對方卻指有關交易是由B氏進行，看來要成功追回1億日圓甚有難度！



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