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竹內結子火化近1年未安葬

2021-09-16 列印
■竹內結子上年9月離世，享年40歲。資料圖片
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　　竹內結子去年9月底疑因產後憂鬱輕生離世，家族喪禮和火化儀式均低調舉行。日本雜誌《女性自身》早前訪問她的家人和老爺，得知結子的骨灰仍未安葬，家人方面希望將她安葬於其母墓旁。

　　中林的事務所昨日表示，中林很想把亡妻骨灰留在身邊「自宅供養」，每晚為她供奉生前最喜愛的啤酒，他亦會與結子的家人商討安葬事宜。



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