姜濤前日出席活動時，一度因胃痛突然暈倒，昨日MIRROR隊長Lokman及副隊長Anson Kong（AK）為合唱新歌《虎道門》接受《頭條日報》專訪時透露，姜濤休息過後身體已冇大礙，Lokman又笑指姜濤衰貪靚而出事，他們又為事件引發種種是非解畫。 撰文：杜杜 攝影：葉君海形象 : PIPA Creative 髮型：Man Chan @Chic Privat i Salon 場地：Jas Party化妝：Giann Cheung @AnnieG. Chan Makeup Centre 服裝：Harvey Nichols, Giuseppe ZanottiLokman話姜濤休息一晚身體已叉足電，又笑指對方衰貪靚出事，「佢之前拍攝太攰啫！拍到凌晨，第二日咁早，貪靚又着長褸焗得滯，冇辧法上得台真係要靚仔啲，着件褸睇落係幾有型。」AK表示姜濤已向隊友報平安，「佢喺Group度有同我哋報平安，OK冇事。」姜濤經常掛在口邊話減肥唔食嘢，今次會否因捱餓出事，AK就認為唔關事，「大家知道唔可以好似第一次演唱會咁唔食嘢，大家都係keep住食嘢同做運動，阿姜係呢排套戲日夜顛倒，令佢個胃適應唔到，佢又好睇重好緊張，可能壓力令到個胃痛。」同「歌神」冇得比對於有fans怪責花姐將工作排得太密，AK和Lokman就覺得不應怪責公司及花姐。Lokman說：「花姐仲攰呀！（AK：我哋瞓幾多，花姐一定少過我哋。）我哋一個攰，佢仲要照顧咁多個仔，再乘番咁多倍。」AK補充，「我哋絕對明白，食得鹹魚抵得渴，我哋自己揀，唔關公司事，噚日睇到呢啲comment都有啲唔開心，忽然成件事怪責咗落公司度，希望大家釐清番件事。」講到日前「歌神」張學友相隔20年擔任港姐表演嘉賓，有指阿Jer才是「新歌神」，而姜濤人氣亦勁過對方，更引發網民罵戰，懷疑姜濤因此事情緒受影響而出事，Lokman和AK就澄清應該無關，亦認為姜濤絕對不能跟「歌神」比較，更希望外界用互相欣賞角度更好。AK說：「唔好睇阿姜咁重，邊有得同『歌神』比呀！哈哈！學友前輩真係好大嘅前輩，我哋個個都好鍾意佢，佢係一個學習對象，好明白呢段時間大家好容易將我哋同人哋比較，喺我哋眼中我哋一定係be humble，我哋仲有好多嘢需要學習。（Lokman：同埋換個角度唔好比較，試吓欣賞。）」