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Sammi一身泥跳現代舞

2021-09-16 列印
■首次跳現代舞的Sammi，被拍檔抱起旋轉。
■Sammi和工作人員齊觀看拍攝效果。
■Sammi在MV中亦有其他造型。
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　　鄭秀文（Sammi）在新歌《無人島》MV中，要以泥人造型跳現代舞。為了這個造型，Sammi要戴頭套及特別隱形眼鏡，再讓化妝師將泥灰掃滿全身！

　　Sammi其後赤腳穿梭佈滿塵土泥灰的場景起舞，更要躺在木枱和跑上樓梯，又要被拍檔抱起旋轉。勤做運動的Sammi筋骨柔軟，第一次跳現代舞有拍檔帶動非常合拍。Sammi說：「我好喜歡現代舞，成日上網睇，好高興今次有呢首歌俾我去演！」



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