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炎明熹拍MV：唔使笑真開心！

2021-09-16 列印
■炎明熹自認性格是「唔係容易笑」。
■炎明熹落力演出出道歌MV。
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　　炎明熹（Gigi）日前為出道情歌《真話的清高》拍攝MV，故事是講述一段充滿謊言的感情，問到如何演繹？現年16歲及未有戀愛經驗的她說：「我比較容易有幻想，平時鍾意睇小說、漫畫同讀啲藝術方面嘅嘢，會幻想好多。」

　　拍攝過程中，最令Gigi高興的就是不用笑，「我唔係容易笑嗰種人，覺得自己笑得好尷尬，導演想MV有唯美感，唔使我笑就唔會破壞個感覺，真係好開心！」



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