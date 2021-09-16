無緣演「尚氣」 自認戲屎狂上戲劇班 丁子朗首擔正 視梁朝偉為終極目標

Marvel首部華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》熱爆全球，上映前，擔任男主角的劉思慕因為五官普通備受爭議，有傳打得又睇得的《真人快打》男星林路迪，卻因太靚仔而錯失「尚氣」一角！原來兩年前選角時，TVB的丁子朗（Karl）也收到神秘的試鏡邀請，早前他於IG分享試戲片段，仲自嘲當年演技一般。近年獲TVB力捧、由節目主持轉型拍劇當小生的Karl，愈拍愈愛，更視梁朝偉及在英國拍攝《Marvel隊長2》的韓星朴敘俊為目標，當一個好演員！撰文：黎寶倫 攝影：張詠森憑旅遊節目《森美旅行團》爆肌獲封「隱世大隻仔」的丁子朗，疫情下冇得「出走」而專注拍劇，有份演出的《七公主》、《把關者們》等先後播出，近日更夥余德丞、伍樂怡為新劇《青春不要臉》首次擔正，「我好鍾意演戲，因為用嘅情緒轉換對我嚟講係好自然，好治瘉，希望可以繼續喺演員路發展。」《七》劇中扮韓仔的他私下是個Kpop、韓劇迷，大學時期仲讀過韓文，問可恨去韓國發展？Karl自爆：「想㗎，2014年有考過SM娛樂練習生，但唔成功，嗰屆成功嘅係Red Velvet成員Wendy，我當然羨慕佢啦，有更大舞台、更多觀眾係演藝人嘅夢想。」學戲惡補Karl視朴敘俊和主演《尚》的梁朝偉為目標，自幼學蔡李佛拳及少林功夫的他，要應付動作場面絕無問題，「見住偉仔由TVB出身，一步步去中國、亞洲、海外市場到而家荷里活，作為演員好希望跟住佢條路行。（花好長時間。）係，同埋要娶個好叻嘅劉嘉玲，哈哈！」自認演技不足的Karl又報讀鍾景輝、彭秀慧、韋羅莎的戲劇班，回想拍《堅離地愛堅離地》被幕後鬧，「拍到凌晨5點嗰幕要畀反應笑，我覺得自己做咗，但導演唔收貨，有人喝『擘大個口咪得囉』，令我醒覺自己唔得就開始上堂。」遊鹽田梓「拍旅遊節目就好似公司畀錢我去放假咁！」Karl興奮說，因此他仍恨與森美等人出埠拍攝，而目前未能出關，熱愛戶外活動的Karl惟有𣈱遊離島止癮，早前仲帶隊入鹽田梓，向《頭條日報》讀者介紹聖若瑟小堂、曬鹽場等打卡點！不過，他自爆在加拿大讀書時，原來是個超「摺」的四眼宅男，「入行後先發現做運動係咁好玩，因為香港冬天都好舒服，所以而家不停Outdoor活動。」曬得一身健康膚色又大隻，成為男神的Karl視湯洛雯、麥明詩為女神，但他笑稱「只能遠觀不可褻玩」，擇偶就要揀得體、Nice及孝順，是否Sporty都冇所謂。