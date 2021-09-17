65歲的區瑞強（Albert）繼6月舉行《我家您再重聚演唱會2021》，事隔4個月，將於10月15至17日一連三日舉行《相識在童年知心50載演唱會》。Albert謂今次會邀請逾10個嘉賓演出，反而每年開騷都會力撐他的曾志偉，他直言今年不敢打搞對方，又透露將有神秘女嘉賓難得現身。 撰文：杜淑霞 攝影：沈健程Albert解釋一年開兩次騷，因去年受疫情影響，決定多Book幾個場地作準備，最終文化中心和伊館都得先後有期，他覺得機會難得就算開得密都冇所謂，而且今次仲可以有8成半入座率，已覺得好安慰。而今次會繼續以往傳統，邀請不少嘉賓好友參與一齊玩，譬如有傳統嘉賓班底的修哥胡楓，「佢未去紅館開騷我已經搵佢做嘉賓，嗰陣時佢都唔係好知點唱歌，仲好擔心，但係唱得兩唱開始起癮，紅館之後更加唔驚，佢而家唱到唔願走。」不過有個傳統撐場的嘉賓，Albert今年不敢再請，「我直情同佢講，『我唔敢請你！』嗰個就係曾志偉，佢年年都嚟，佢真係撐我撐得好緊要嘅人，我永遠都記得好感恩，有一年佢做《獎門人》第一集飛咗去馬來西亞撞到應，但佢都飛返嚟唱隻歌先再飛返去，今年我親眼見住佢忙到咁，而家佢7點鐘就返工開會，今年唔好搞佢住停一停先。」除了傳統年年出現的嘉賓外，Albert今年還邀請了第一次現身的鄭子誠及魔術師甄澤權，還有一個神秘女嘉賓，「佢起碼10年冇做嘉賓我哋係最佳拍檔，我整個剪影喺度畀大家估吓。」除了開騷外，Albert長期主持電台節目，仲會在個人頻道拍片唱歌，用聲程度極高，所以他近年都有開始養聲，「後生唱咗20年，由中學開始唱，完全唔需要護聲，照食辣嘢熱氣嘢飲可樂，仲唔瞓覺，但嗰時後生嘛！年紀漸長覺得抵抗力冇咁好，而家唔食煎炸嘢，辣椒又戒，味精濃嘅嘢好敏感，聽日要唱歌就唔食，養聲最重要自身嘅訓練，我用聲用得好多，好多時係靠技巧，譬如朝早未開聲，用另一把位發聲，我有學過聲樂，反而係用唱歌技術去保養聲音。」