楊淇白只「疫」境諗計搵銀 游學修停工8個月 諗過移民台灣

髮型︰Eas [email protected] Hair Styling（游學修、白只）、Green [email protected] Hair Styling（楊淇）
服裝︰iBLUES （楊淇）、Sulvam from SWANK (游學修)、Wood Place（白只） 造型：[email protected]
《久天長地》在這部穿越劇中，游學修與白只扮演同一個角色「甘博年」，前者飾演前兩世，後者是第三世。要觀察對方如何揣摩角色，白只坦言難度好高，笑稱「外形冇得演」，惟有穿同Style的戲服拉近差距，「係Size唔同啫，外表就……另一種，但我會去轉韓國返嚟。（一個減肥一個增肥？）係囉，幫幫手，我減少少，你增肥少少。」惟阿修笑道：「唔使啦，劇本話我係Fit㗎！」楊淇稱很欣賞兩位對手，能跟他們合作如「成就解鎖」，笑言單是圍讀已令她攰到「腦癱瘓」。
白只疫情期做宅男
提到早前被爆轉職當大學保安，楊淇解釋只是疫情冇工開，怕悶兼鍾意觀察才去體驗吓，「而家仲有做兼職，我覺得係營養，返番去現實生活係休息。入行後收入都冇穩定過，反而疫情令我穩定咗，因肯做多啲嘢自然收入多啲。（要卸下藝人光環？）我純粹鍾意演戲，當你選擇去做就聽唔到閒言閒語，清楚自己想要咩就OK，嚟緊仲想學按摩、美容、樹藝。」自認懶的白只未如對方積極裝備自己，指Stay home期間「攤喺度做宅男」，笑問是否賺得多唔憂三餐？他澄清自己出名平，「雖然攞完獎升咗少少，但我都要諗後續，梗係用平嚟做招攬啦，唔通用Quality咩！」
阿修冇嘢撈要借糧
停工8個月的游學修日日打機又食到肥晒，甚至要問公司借糧，直至去年10月開設YouTube Channel「試當真」，收入比當演員好，「嗰時都兩年冇拍戲，諗過移民台灣做YouTuber博一鋪，都有諗搞成咁係咪因為自己冇料到？最決定性係提名咗舞台劇最佳男主角，對我嚟講係好大肯定，畀咗動力我，令我覺得自己仲有價值。啲人覺得我寸，其實係因為我覺得自己起點唔應該係咁，所以我開Channel去改變現狀。（懷才不遇？）千祈唔好咁講，我覺得懷才不遇嘅人好似有陣『宿』味，哈哈！」