憑ViuTV選秀節目《全民造星》為人熟悉的梁奕藍（Hayden），入行20年演藝路好崎嶇，自17歲跟師傅周啟生學創作，因被舊愛媽咪認定玩音樂冇「錢」途，最終分手收場；之後靠勤力密密寫歌賺唔少，仲成家立室生埋仔，惜3年多前工作量劇減，結果為三餐走去揸Uber，「嗰時都諗過唔做演藝事業。」幸《造星》令其名氣大增，點知再遇上疫情致大半年收入得4位數，一家之主惟有另覓出路，結果經營的生酮飲食生意愈撈愈掂，更有餘錢Support他的音樂夢！撰文：黎寶倫 攝影：譚壹致場地：M48 WELLNESS LAB37歲的梁奕藍由幕後轉做創作歌手，早年迎娶圈外女友Cici，二人育有6歲兒子浚鋌，他說：「第一目標一定係照顧好個仔同太太，第二係自己嘅音樂夢。」回想2018年前，一直靠內地Job、寫歌及做配樂等賺錢的Hayden，經歷谷底8個月冇嘢撈，終於轉揸Uber維持生計，其間載過不少藝人，「嗰時覺得有啲心酸，點解自己變咗呢個位置呢？係咪自己唔適合呢？睇吓個仔愈嚟愈大，既然唔適合就算啦，仲打算轉行揸Van仔。」幸當時一齣舞台劇搵上門，冇耐又參加了《造星》，令他打消退出念頭。感激《造星》帶挈深知做幕前個「殼」好緊要，Hayden近年勤健身及戒碳水化合物，操到自己好Fit。「疫」境下再遇低潮，半年僅得幾千蚊收入，故去年決心開拓生酮飲食品牌，創業頭半年已勁賺6位數，他感激《造星》帶挈，「好多嘢都暢通好多，大家對我嘅信任度好高，演藝發展都好咗，多咗人搵我，亦都多人買我嘅產品。」可觀的收入也讓Hayden有足夠支援去做音樂，目標做一首耳熟能詳的代表作，問可羨慕MIRROR？他說：「唔會，因為過咗嗰個階段喇，我好清楚自己唔一樣，如果我24歲都會好努力爭取入MIRROR，佢哋成功我都好戥佢哋開心。」