《達文西密碼》前傳 myTV SUPER全港獨家 緊貼美國上架《失落的符號》

風靡全球的暢銷小說作家丹．布朗 (Dan Brown) 的作品曾牽起一股懸疑推理熱潮，五套羅柏蘭頓教授(Robert Langdon)系列小說中，三套包括︰《達文西密碼》、《天使與魔鬼》及《地獄解碼》均已被改編成電影，另外一部人氣作品《失落的符號》(The Lost Symbol) 亦改編成電視劇集。繼早前的《靚太殺機2》(Why Women Kill 2) 後，《失落的符號》是另一套由TVB Imagine Entertainment合營公司參與製作的美劇，myTV Gold將為用戶送上全港獨家美劇《失落的符號》，並安排今日緊貼美國上架，而myTV SUPER用戶均可免費收看首集。《達文西密碼》前傳《失落的符號》原著作者丹．布朗 (Dan Brown) 會親自操刀擔任劇集編劇，原版小說故事本應發生在《天使與魔鬼》及《達文西密碼》之後，但今次《失落的符號》時間線推前了，延伸出全新的美劇前傳故事。講述蘭頓教授的導師被綁架後，這位符號學專家發現自己陷入一連串的致命謎團中，及後中情局迫使他加入一個專案小組，繼而揭開了一個令人不寒而慄的陰謀。年輕版蘭頓教授登場電影版系列的蘭頓教授由金像獎最佳男主角Tom Hanks擔任，以其專業破解多宗國際大案，令觀眾重新認識古蹟、名畫，角色深入民心。但由於美劇版會聚焦在年輕時代的羅柏蘭頓教授身上，所以角色會由38歲、身高183cm的澳洲裔美國演員艾許利祖克曼 (Ashley Zukerman) 擔演。而劇中亦選上了全新演員陣容，包括有Valorie Curry、Sumalee Montano、Rick Gonzalez及Eddie Izzard。一如以往，《失落的符號》故事包含Dan Brown式驚慄元素︰秘密社團、全球陰謀、許多未破解的古老密碼等等。各位Dan Brown粉絲記得登入myTV SUPER，全城追尋真相，解構神秘學！