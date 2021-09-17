Ed Sheeran批美國MTV頒獎禮充滿敵意

英國人氣男歌手Ed Sheeran日前到美國出席《MTV音樂錄影帶頒獎禮》（VMA），之後他接受一個電台節目訪問時，批評美國的頒獎禮充滿敵對氣氛，令他感到很可怕。Ed對主持人表示：「會場當中很多人都好像充滿仇恨，歌手們之間反而很友善，但歌手們身邊的一群人，都希望自己的歌手可以拿獎，敵視另一些歌手身邊的人。」Ed又指每個歌手都有10幾人跟着，於是整個會場氣氛很差，但Ed強調並非針對VMA，而是美國很多頒獎禮都有這種情況，包括格林美等。其實之前亦有歌手包括Snoop Dogg、Kanye West等都批評過格林美；Ed又指英國的音樂頒獎禮沒這種敵視的感覺，大家都不介意拿獎與否，只是當開派對一樣開心一晚。