背妻出軌被索一億日圓贍養費　 RADWIMPS結他手桑原彰急撲水

日本搖滾組合RADWIMPS憑大熱動畫電影《你的名字。》及《天氣之子》主題曲在日本爆紅，但結他手桑原彰被爆拋妻棄子搭上模特兒，更被妻子發覺。據《週刊文春》爆料指桑原彰於約10年前已婚，二人於2019年誕下第一胎；去年5月桑原彰認識了該模特兒，當時孩子才剛一歲他就背妻出軌；桑原彰更被影到多次在第三者家中過夜，其妻得知他出軌後找私家偵探查探，然後摸上第三者家講數，由於食閉門羮，桑原彰的妻子就在門外吵鬧，最終要警察上門調停。而桑原彰被妻子揭發出軌後，向妻道歉並稱會同第三者斬纜，但其後被發現繼續出軌，妻子因而要求離婚，更向他索取一億日圓（約709萬港元）贍養費，令桑原彰要四圍「撲水」，十分頭痛。