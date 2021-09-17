最新一期《東周刊》直擊安德尊與宋芝齡煙韌拍拖後，兩人接受TVB娛樂新聞台訪問，兩人在鏡頭前不避嫌打情罵俏！安德尊與宋芝齡接受TVB娛樂新聞台主持許文軒訪問期間，安德尊情緒和面色不太友善，當被問到緋聞時就連珠炮發道：「都唔關你事，你理得我啫，繞手有咩問題，我想問你有咩問題？我哋係親密呀，識咁耐，有咩問題？關你咩事？我哋關係係私下嘅事，做乜要拎出嚟畀你睇？笑咩呀？你覺得好好笑咩依家！」宋芝齡試打圓場掌安德尊的嘴，她亦不避嫌小鳥依人式挨在安德尊肩上，安德尊談得興起竟拍落宋芝齡大髀，宋即不甘示弱重擊！兩人打打罵罵，顯得感情極好，宋芝齡稱和安平時都會繞手，開心時更會拖手，大家是童真！