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連詩雅玩得開心避談洩「蜜」

2021-09-17 列印
■連詩雅稱忙到沒時間觀看陳家樂的新劇。
■連詩雅和陳家樂分別貼出照片疑似同場。
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　　連詩雅昨日到電台受訪宣傳新歌《別放棄治療》，她說該曲內容是鼓勵大家面對抨擊和不開心事，都不要放棄自己。

　　談到她和陳家樂早前在社交網各自分享水上活動照，被指用同一塊直立板疑似洩「蜜」，連詩雅力言直立板款式都差不多，無夾過分享相片時間，但避談當日是否互相為對方拍照，只說玩得很開心，「不想多講感情事，希望大家將焦點放在我的工作。（有好歸宿？）現在搏殺中。（有看陳家樂的新劇？）無，工作忙。（陳家樂試過妳的廚藝？）我只煮過給媽咪和同事食。」



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