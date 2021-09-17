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Stephy得戚：中秋好多人約

2021-09-17 列印
■Stephy與劉俊謙齊出席分享會。
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　　鄧麗欣（Stephy）和劉俊謙前晚出席電影分享會。

　　談到中秋將至，Stephy表示會陪家人食月餅，問到已回復單身的她有沒有男仔約她？Stephy就得戚地笑說：「好多人約，睇吓應邊個約啦。（快啲搵個男朋友？）哦。」劉俊謙則說會陪家人和女朋友蔡思韵，他笑言不會因怕肥而不食月餅呢！



　　Stephy亦談到入行多年，難忘事多不勝數，很喜歡出席分享會，「我都係邊做邊學，經歷過起跌才會成長。」

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