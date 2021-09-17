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軒仔親證「遮遮」廚藝有進步

2021-09-17 列印
■軒仔喜獲KFC上校出手相助醫肚！
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　　被不少網民封為「早餐界KOL」的張敬軒，早前夥拍KFC上校拍攝宣傳片，大放笑彈。

　　片中講述軒仔回到家發現休假的「遮遮」已為他整定三餐，目睹雪櫃中的「暗黑系」麵包，即時令軒仔崩潰慘叫！幸好有KFC上校做軒仔的救星，即時炮製招牌美食讓他醫肚。問到現實中的「遮遮」廚藝有否進步？他笑言：「近日遮遮惡補廚藝，『唔食得都睇得』，我終於不用餐餐吃麵包！」



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