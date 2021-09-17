大戰前夕 形容鍾培生係一隻芝娃娃 林作投訴狂改規則唔俾戴頭盔

全城觸目嘅《培生擂台：無敵盃We Are Champs 2021》明天舉行，決戰前夕，林作和教練向柏榮公開投訴鍾培生不停搬龍門打茅波，就拳手裝備、休息時間等問題，由口頭協議到合約條文改完又改，好混亂，直認會影響到連串針對性策略，尤其突然話唔畀戴頭盔好危險。對此。鍾培生懶得理林作：「冇回應啦！希望大家準時入場睇比賽。」攝影：沈健程 場地：榮拳館採訪：方騫平打咗3年拳擊嘅百億富三代鍾培生（Derek），用一百萬酬金嚟迎戰僅學咗半年拳擊嘅林作，兩人未上擂台係咁打口水戰。最新有鍾培生在fb出post：「林作，早晨，有冇興趣加碼？如果我K.O.咗你，扣30萬出場費。如果K.O.唔到，畀多1,000,000你。」不過林作只係回佢PM詳談，大戰前選擇同女友裕美去遊船河輕鬆吓。操肌展現老鼠仔本周一，林作去拳館作最後衝刺，除咗踩上擂台同向師傅對打外，仲用兇狠凌厲嘅眼神狂打沙包發洩，更喃喃自語說：「鍾培生…神龍擺尾吖嘞！（鍾培生拳手綽號係Almighty Dragon）」林作體重由67kg增磅到75kg，肌肉變得結實，狀態大勇，展現「老鼠仔」嘅佢話，「最唔明鍾培生話我搞好多小動作，意圖嚟影響佢，其實我線上線下都係咁，我睥住佢都係好正常啫，唔通迴避你嘅眼神咩！咁佢雙手插袋、扁嘴之類我都可以解讀佢緊張同埋恰我！」不滿係咁改賽制鍾培生話林作有好多小動作，後者就提出3點反控訴Derek三番四次改賽制：「由口頭承諾到簽約，喺8月30日及上周3（9月8日）仲不停喺度改緊，最重要口頭話可以戴頭盔，後來以畫面劃一為理由唔准戴；休息時間由兩分鐘變回一分鐘；第三點要提問，究竟今次係專業賽定表演賽？又講得唔清楚，如果係專業賽，點解就連拳套都唔符合專業賽拳手裝備？而我好肯定當日簽嗰份合約係業餘比賽合約，但當時冇列明細則。」教練補充說：「雖然喺奧運成人男子組比賽都棄用頭盔，但兒童組、青少年及女子組都會戴，咁鍾培生口中嘅林作係Girl friend（女人），點解唔喺安全情況下畀林作打足4個回合？有頭盔保護好啲，打拳擊出現過頭撼頭，萬一有意外受傷，對鍾培生搞嘅event都唔好啦！另隨行團隊人數上都變嚟變去，o依家話連埋我只可有3人，感覺龍門任搬安排有少少混亂，影響到我幫林作嘅策略性安排，唔戴頭盔又有另一種打法！反而佢係一張白紙，對佢冇影響，好講佢臨場發揮。」笑Derek壓力大雖然係咁改遊戲規則但林作嬉皮笑臉話唔擔心：「可能佢搞拳賽好辛苦，精神壓力愈嚟愈大，我見佢呢幾個月嘅氣場愈嚟愈差，可能因為咁要改規則嚟保護自己多啲！我有好多招數乜都搞得掂！」林作形容鍾培生係隻芝娃娃（狗），他係狗主：「如果佢聽話就唔使搞咁多嘢，但佢吠同咬人就要教訓佢嘞！」