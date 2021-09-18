柯煒林（Will）16年憑電影《點五步》嶄露頭角，先後拍過多部電視及電影，早前在電影《濁水漂流》「木仔」一角再引起大家注意。近期Will 更成為MV及廣告搶手貨，特別跟天后謝安琪（Kay）連環合作，先在對方新歌《離不開》MV出任男主角，再雙雙合拍保險廣告，Will最開心獲謝安琪親教彈琴。 撰文：杜杜Will謂在《離不開》MV的Casting中，已初次跟Kay見面，「雖然唔知佢有冇份揀我去拍，但睇得出佢投入度好高，可能今次首歌係曲詞編監都係佢自己包辦，所以MV佢都一樣跟得好足。」MV中Will有個彈琴場口，但他本身不懂得彈，事前導演已將彈琴短片給他來模仿，「我真係完全唔識得彈，所以要靠死記去做，好記得去到現場Kay知道我唔識彈，親自嚟教我個節奏同姿勢點樣先至似，感覺真係好親切。」恨同林嘉欣合作到一場喊戲，Will繼續獲天后特別照顧，「佢專登過嚟同我傾偈，問咗我好多嘢，好多關於愛嘅嘢，導演之外佢都好肯花時間幫我培養感情。」Will感到份外受寵若驚，因本身也是Kay的歌迷，「佢啲碟我好多都有買，又有經常聽佢嘅歌，所以可以有份演繹佢嘅MV真係好開心。」Will估不到機會繼續有來，兩人再合作拍廣告，「真係冇諗到咁快又合作，我記得拍廣告嗰日我同佢打招呼都話『我哋又見啦！』佢喺現場仲幫我起咗個花名，佢會叫我『牙Will』，其實佢都幾搞笑，希望之後真係再有合作機會啦！」除了跟Kay合作外，電影《濁水漂流》令Will有機會跟兩大影帝吳鎮宇和謝君豪合作，他坦言絕對是成就解鎖，問到還恨跟那個前輩合作，Will二話不說是「女神」林嘉欣，「我中學嘅時候睇《六樓后座》已經好鍾意佢，佢做戲好好，笑容又好甜美！可惜入咗行一直都未有機會合作，連同場嘅機會都未試過，所以真係好想見到佢，當然有得合作就更好啦！不過之前我同佢都有幫同一個家品品牌拍廣告，啲廣告放埋一齊勉強算係合作咗！」