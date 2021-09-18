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《機智2》結局創新高 「五人幫」戀情大團圓

2021-09-18 列印
■田美都公開跟曹政奭的戀情，但「五人幫」無人相信。
■《機智醫生2》結局平均收視達14%，創開播以來新高。
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　　大熱韓劇《機智醫生生活2》前晚播出第12集大結局，全國收視為14%、首都圈為15.7%，刷新自身最高收視紀錄。結局繼續交代「五人幫」各自跟病人的進展，同時田美都向鄭敬淏、金大明和柳演錫公開與曹政奭拍拖，可惜竟然無人相信，他們更笑指如果田美都跟曹政奭拍拖就會賠上身家；金大明亦終向好友證實跟安恩珍拍拖，二人更上演浪漫咀戲，長達近30秒。

　　此外，「五人幫」早前落實演出羅暎錫的新節目《機智山村生活》，昨日公開宣傳片，當中五人幫在度假屋一齊收看《機智2》結局，曹政奭表示看到毛管戙，還請來金美淑和申鉉彬做嘉賓，節目將於下月首播。



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