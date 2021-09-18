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周柏豪抱囡囡玩水　戴口罩防疫意識高

2021-09-18 列印
■周柏豪防疫意識高，與囡囡一直戴住口罩睇人滑天梯。
■連詩雅（左）穿上一件頭泳衣，在水中自拍。
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　　為捉緊夏天的尾巴，近日好多美女現身水上樂園騷身材，昨日型男周柏豪也來湊熱鬧，而且不是單拖出現，還帶着一位小美女，亦即是他不足兩歲的大女周芯悅（Sonya）；好友連詩雅也在場，穿上一件頭泳衣騷修長美腿，與女友人在水中自拍。

　　周柏豪似乎怕被人認出，一身黑色長袖衫，還戴上鴨舌帽；疫情下，他與女兒即使濕身仍全程戴住口罩，幾乎由頭包到落腳。柏豪一直抱着女兒，站在「七彩天梯」圍欄外，觀看遊人從高處滑下的刺激模樣。Sonya年齡還細不能玩；而周柏豪即使想玩也要忍耐一下，要開啟穩重慈父模式，好好照顧女兒。柏豪和太太Stephanie（朱敏君）兩年抱兩，上月細仔出世，剛好湊成一個「好」字。



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