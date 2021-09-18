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鮑起靜《我家》角色第四集離世 網民難以置信：咁快死

2021-09-18 列印
■鮑姐在劇中第四集便離世，令觀眾愕然傷感。
■胡㻗演孫仔郭景軒最乖巧最孝順。
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　　鮑起靜（鮑姐）在TVB新劇《我家無難事》演活了為三名子女勞心勞力的開朗硬淨好媽子，但前晚播出第四集，鮑姐飾演的羅美蘭原本約好全家人回家吃飯，準備慶祝70歲生日，豈料卻突然感不適暈倒，送到醫院後死亡，臨終前仍掛心每一位家人，場面感人。

　　網民對劇集情難以置信：「咁快死？」、「好唔捨得」、「平時啲人唔係話主角唔會死㗎咩？」，網民更無限揣測鮑姐會否以另一方式出現？監製王心慰笑謂：「難得搵到鮑姐返嚟演戲，當然唔會咁快就見佢唔到啦。佢之後仲會經常喺套劇出現，而且每次出現都會有重要嘅信息帶出嚟。」



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