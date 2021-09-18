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洪永城爆黃翠如狀態無以前咁Fit

2021-09-18 列印
■洪永城透露黃翠如狀態沒有以前咁fit。
■陳楨怡和陳曉華齊為《知識新天地》宣傳。
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　　洪永城（Tony）、陳曉華、陳楨怡等昨日出席明珠台節目《知識新天地》宣傳活動，Tony透露太太梁諾妍的預產期是年尾，已提早向《法證先鋒V》劇組請了兩星期假，問會否入產房陪老婆？他笑說：「未諗過，我唔怕血，都想喺太太身邊給予支持同鼓勵。」

　　對於好友黃翠如因情緒問題辭演《法證V》，並由蔡潔頂上，Tony表示不知情，但有關心翠如：「佢OK，但佢嘅事就由佢自己講，總之everything OK。我有同佢傾偈，但唔知佢幾時開工。（現在有冇窒少咗你？）一半一半，好似冇以前咁Fit嘅狀態，但有時又會潤到我好應，所以狀態都唔錯。」



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