過磅又爆口水戰 鍾培生忽然咆吼 林作零反應

林作和鍾培生今日進行拳賽，二人昨日在過磅儀式上都表示好有信心，鍾培生提出如首回合未能K.O.他就加碼100萬，又說母親怕他打得林作太傷，連日為他守齋誦經。而在合照時，鍾培生突然握拳咆吼，但身旁的林作就完全沒有反應，未有被嚇窒。林作與鍾培生昨早進行過磅儀式，但林作遲到半小時才現身，鍾培生減至64.8kg，林作由於不限磅，磅數則是72.3kg，體重相差7.5kg。二人合照時，記者要求他們站近一點，林作即說：「咀埋去好唔好？」逗得全場大笑，其後鍾培生突然咆吼大叫，但林作零反應，未有被嚇窒。林作戲言識鐵頭功林作事後強調沒有遲到，稱一早已到場，但工作人員向他表示活動未準備好開始，所以才會行開買早餐。至於鍾培生提出如首回合未能K.O.他就加碼100萬，否則就扣他30萬出場費，林作以律師口吻說：「他出了post就有法律效力，但我提出反邀約，我有100萬就夠，不貪他另一個100萬，才向他提出另一個條件，就是他不能K.O.我時就跟我的教練即時再打，但他只留言說開定70萬支票，所以不構成新條款。（你之前投訴他經常改條款？）他是好飄忽不定的人，前言不對後語。如果他是我的證人就慘，我們的條款還有一、兩項細節要再傾，對我的部署是有影響，但講好不戴頭盔。（怕不怕危險？）我本身有踢波，會頂頭槌鐵頭功，我全身上下頭的尺寸都比較大，我擔心他多一點，但我明白規則，不會刻意用頭去撞他，只是互打時都會有碰撞。」鍾培生否認更改條款，稱一早已講好不戴頭盔。講到加碼一事，鍾培生表示已答應對方的反邀約，但聽到林作認為他沒有答應時，他即要求對質。又說現在是最fit的時候，透露父母會來看拳賽，母親更因為怕他打得林作太傷，連日為他守齋誦經。Steven唔畀太太出席觀戰另一矚目拳賽是網紅大J對戰張致恆（Steven），大J日前透露大會向他詢問可否調高原本合約上70kg的對賽體重，似暗示有人未達標，而Steven最終體重未能達標，過磅磅數是73.5kg，至於大J則是69.1kg。Steven坦言已是近10年最瘦的時候，由98kg減至現在73kg，並說有信心：「既然對方想打死我，那就一係他死，一係我返唔到屋企。」他又指太太不會來看拳賽，因他不希望她和兩個仔見到這些場面，因囝囝當他是偶像，太太有叫他小心點。