譚嘉儀好開心最近兩線劇《智能愛人》及《七公主》都有份參與，不但在《七公主》飾演烈女「夏玉鳳」，更難得演繹兩首主題曲《不可能發生》及《你我他》，而前者更完全反映她當年Long D失敗感受。講到近期頻頻晒泳裝照相當養眼，嘉儀自爆晒泳照後被網民撩，但只是善意講笑完全不介意。 撰文：杜淑霞 攝影：沈健程 服裝：USAGIONLINE HK嘉儀認為能夠同時唱兩線劇主題曲機會難得，「之前試過就嚟完又搭住新嗰套劇，疊一個星期咁，今次疊晒就少有啲，好似月食咁樣，幾年先至難得一見，難得一遇嘅機會。」她更開心《七公主》自己都有份演出，而演唱《智能愛人》主題曲《不可能發生》，就特別容易投入，「自己都好多呢啲經歷，好多呢啲不可能發生嘅愛情，自己都好代入得到。」嘉儀所謂的不可能發生的愛情，發生在未入行前讀書時，Long D情只能維持了年半，「我哋喺香港認識，佢係嚟香港旅行，我就喺紐西蘭讀書放假返香港就識咗佢，發展咗一段好難忘嘅愛情，去到最後都係不可能發生，因為大家都要喺唔同地方生活，不過大家都唔係不歡而散，反而好關心對方先分開，希望對方好先至分開，所以大家仲可以做到好朋友。」近期嘉儀趁住夏天不時出海玩水上活動，仲派福利在社交網大晒性感泳裝照，而且身材相當有睇頭，但她就謙稱：「我係肥啫！」不過她自爆性感照引來網民口花花，「我放咗喺泳池邊泳衣相，有人留言『傳說中那個泳池』，我就搲晒頭，後尾有fans inbox資料畀我睇，我終於明白咩意思，原來日本嗰邊有個泳池係畀人去拍片嘅。（AV片？）係，所以我完全唔知，不過佢哋係講笑，所以咁問我。（成日俾網民撩？）可能有啲留言『好白喎隻腳』，但都係善意，欣賞嘅角度，佢哋都好乖嘅。」但問到能否接受性感演出，嘉儀就話要睇情況決定，「性感演出要睇程度，做運動健康性感可以，總之成件事要正面，演出都要襯到隻歌先得。」