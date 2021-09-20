﻿網民唔收貨嘲「攬多過打」 林作繼續認叻 無俾鍾培生K.O.當贏

林作與鍾培生的「百萬大戰」前晚終於上演，結果大會裁定鍾培生以點數勝出，賽後他表示未能K.O.林作感到有點失望。林作則自認策略非常成功，達100分滿分，昨日更在網上貼文，直指自己才是大贏家，又指網民輿論一面倒都覺得他才是贏家。林作與鍾培生的「百萬大戰」前晚進行，經過四個回合對戰後，結果鍾培生以點數勝出。林作賽後受訪時額頭、臉和嘴都明顯有傷，他形容自己策略上非常成功達100分，完全使出了電影《破壞之王》的「金蛇纏絲手」，林作還堅稱有打爆對方的鼻，因他聞到血腥味，直指鍾培生應給他200萬才對，再語帶挑釁說：「我係佢就條氣唔順，K.O.唔到我，但如果再打就要先送補品給他，讓他補補氣息，印堂唔好再發黑，很擔心他！」鍾培生拒再打一場在旁的裕美也取笑鍾培生一身紅色與紅色龍從天而降的出場方式猶如聖誕老人。昨日林作更在網上貼文，直指自己才是大贏家，又指網民輿論一面倒都是覺得他才是贏家，此外還跟鍾培生算舊帳，貼出鍾培生曾說過，如果K.O.不到林作，將會在9月內與林作的教練（Henry）打。林作指對方現在難落台，又要求大家幫鍾生諗諗有咩藉口可以唔使「找數」。至於鍾培生則強調嚴格來講林作根本一拳也打不到自己，自己一點傷也沒有，又表示未能K.O.林作有點失望，但也不會再跟對方打，事件已擾攘半年了，與對方的恩怨已解決及完了，對林作的睇法亦有改觀，也尊重對方在擂台上的表現，但做朋友就未必了，希望對方今次得到教訓，若然重犯，自己會第一個出來罵林作，但就不會再打一場了，對方已收取酬勞，不用再收多次，大家亦食夠花生，酬勞是按合約所指的100萬元。林作教練預鍾培生走數昨天鍾培生在網上貼出台上相並留言感謝父母、教練團隊、所有拳手、所有表演嘉賓以及製作團隊的努力，令拳賽順利完成。但有網民明顯不收貨，皆因兩人在台上攬多過打，有評述形容他們「無限擁抱」，網民更留言說：「我唔係 haters，但老實，你覺得你噚晚真係贏咗？」、「連林作呢啲新手都K.O唔到，笑死！」至於林作教練Henry接受電話訪問時，表示預了鍾培生「走數」，他說：「雖然佢贏咗，但knock out唔到林作，如果佢再走數都好合情合理，因為佢都好慘㗎嘞。呢半年嚟佢公關、PR，形象由正面變負面，呢段時間嘅精神接近崩潰狀態，又殘又攰。」他表示不希望再糾纏落去，但亦希望能互相切磋打拳心得。