美國電視界盛事艾美獎昨日舉行，劇情組繼續成為英劇《王冠》的天下，繼上周在「創意艾美獎」贏得的四個技術獎後，再掃七獎成大贏家；喜劇組就由《乜都得教練》和《Hacks》平分秋色。「英女皇」奧莉花高雯揮低「戴妃」愛瑪歌連封劇情組視后，而視帝則由「查理斯王子」佐斯奧康納奪得。電視界盛事《第73屆艾美獎》昨日在洛杉磯舉行，但倫敦亦特別設立場地讓身在英國的提名人參加，包括《王冠》的奧莉花高雯、姬莉安德遜、愛瑪歌連等。以英國王室為題材的《王冠》橫掃劇情組七獎成大贏家，包括男女主角及配角獎，分別由「查理斯王子」佐斯奧康納、「英女皇」奧莉花高雯奪視帝及視后；「菲臘親王」Tobias Menzies及「戴卓爾夫人」姬莉安德遜獲得配角獎，劇集還摘下最佳導演、編劇及劇集；連同上周在「創意艾美獎」贏得的四個技術獎，共獲11個艾美獎。奧莉花透過視像在倫敦領獎，表示：「我希望父親可以見證這一切，我在疫下失去父親，他應該會喜歡今日的所有。」奧莉花從未透露爸爸Keith離世，也未有證實他是否死於新冠肺炎。佐斯亦向數月前離世的祖母致謝，並感謝失落視后的拍檔愛瑪歌連。喜劇組方面，《乜都得教練》贏得最佳劇集、積遜蘇迪堅斯奪最佳男主角、Brett Goldstein及Hannah Waddingham分別贏男配角及女配角獎。但最佳導演、編劇、女主角則由《Hacks》贏得。而迷你劇或人類學劇集或電視電影組，《后翼棄兵》成最佳劇集及導演得主，《東城夢魘》的琦溫絲莉摘下最佳女主角、男主角由伊雲麥葵格憑《侯斯頓傳奇》贏得，今次是他首度奪艾美獎。