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受父親木村拓哉影響 Koki一直憧憬拍電影

2021-09-21 列印
■Koki首次拍電影即擔正，笑言亦有不安。
■木村拓哉以行動鼓勵女兒。
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　　日本天王木村拓哉的18歲細女光希（Koki）前年出道做模特兒，今年更殺入電影界，首次接拍新片《牛首村》即擔任女主角，更一人分飾兩角。該片近日煞科，製作組率先公開花絮片段及Koki的訪問。

　　Koki在訪問片中稱從小看父親木村演的電影及劇集，受父親影響下，一直都很憧憬加入演員行列，今次夢想成真。她在拍攝前接受了演技課程，但首次拍戲就拍恐怖片，Koki坦言其實心驚驚！



　　而Koki亦有向父母木村及靜香聽取意見，又笑稱自己不停問木村，差不多每天都問爸爸關於演戲的事。而木村在她的劇本上用英文寫着：「Enjoy and do your best！」來鼓勵她，她每天開工都會看這句話，令自己投入工作。

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