﻿收到94萬拳酬期票中秋夜慶功 林作多謝「恩人」 鍾培生畀錢佢使

林作及鍾培生的「百萬大戰」上周六結束，鍾培生未能兌現首兩回合KO拳擊新手林作，最後打足四回合以點數贏對方。周二中秋節當晚，林作設慶功宴多謝向柏榮教練團隊，還識做地送上一張88,800期票畀師傅，並為拳賽作結說：「我梗係贏晒！客觀嚟講佢係畀錢我使嘅恩人，仲搞千萬拳賽嚟捧紅我！」當晚出席慶功宴還有林作師兄李俊亨（Henry）及為他打氣嘅女友裕美。林作乖巧地遞上豬肺湯慰勞向師傅，又送上支票，o氹到師傅笑到見牙唔見眼，隨即加句：「多謝鍾生！」最快周五先收到94萬雖然拳賽後嘅林作尚未回氣，面上仍見傷痕，但講到得到百萬拳酬仍難掩興奮：「o依家等緊鍾生找數，我喺本周一（20日）經已上咗去鍾生辦公室拎支票，扣除買拳賽飛錢，鍾生個秘書好友善咁畀咗張$943,440期票畀我，我秘書今朝一早會去銀行入數，最快周五先收到錢。」在旁向師傅問：「唔係拳酬同飛錢分開計，唔應該咁扣數㗎咩？」Henry也忍唔住說：「條友度（縮）怕林作走飛數！」林作笑笑口說：「咁應該攞住100萬『靚仔』啲，不過，佢曾講過話以優惠價賣飛畀我，o依家竟然收返正價，算啦！冇所謂我接受，冇投訴！」團隊即取笑林作未收到錢，繼續收聲。網民大比數撐佢贏晒林作引用邱吉爾喺第一次世界大戰後金句解釋：「戰後要對敵人慷慨，更何況我經已攞盡光環，網上99.9%都係撐我，我好滿意畀返0.1%credit佢！客觀嚟講佢畀錢我使係我恩人，多謝佢畀呢個機會我，尤其由負面形象轉做正面，仲用千萬製作拳賽嚟捧紅我！所以今次得着好多，全面贏晒，佢真係一個大慈善家，係我再生父母，師傅預判得好，如果佢跌落我哋心理及戰術圈套就會一面倒，我諗佢都估唔到會咁插水。」鍾培生戰術錯打得渣向師傅做咗份賽後統計數據資料，指林作四個回合共打出121拳，清晰擊中鍾培生40拳，破壞性有7拳；至於鍾培生四個回合共打出184拳，清晰擊中林作40拳，破壞性有7拳，林作只係輸主動性，所以指鍾培生打得好渣，戰術又錯晒，唔應該唔限對手體重，而且體力差又沉唔住氣：「佢第一回合狗衝耗盡體力，所以我叫林作食肥啲，去到第四Round鍾培生因為太攰，被林作呢嚿肥豬肉壓住都冇晒反抗能力。」對於網民指林作係「Running Man」唔收貨，向師傅強調：「世界級都係咁走咁避㗎啦，只係佢『陀地級』唔夠靚仔，其實得半年時間做到心法經已好好。」Henry就不滿鍾培生下巴輕輕，兩次向他挑機都走數逃避交手，唔係武者所為！採訪：方騫平 攝影：葉君海