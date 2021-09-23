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﻿收到94萬拳酬期票中秋夜慶功 林作多謝「恩人」 鍾培生畀錢佢使

2021-09-23 列印
94萬期票 ■林作已收到鍾培生拳酬期票，扣除林作買飛錢只得94萬多，預計今朝過戶，明天入到數。
孺子可教 ■林作送上白汁豬肺湯孝敬向柏榮師傅，獲師傅讚乖仔，孺子可教！
感謝教練 ■林作寫咗張8萬8千8百期票慰勞向教練，但補充句：「如果鍾生聽日唔找數，就變咗骨牌效應喇！」
慰勞團隊 ■林作未收到拳酬，中秋節晚已急不及待宴請團隊「食好西」。
大晒恩愛 ■林作喺慶功宴上風騷地同裕美公開親熱，大晒恩愛。
食客無視 ■「林鍾大戰」直播最高峰時有2.8萬人同時收看，但當晚林作行入食店，冇乜食客留意佢。
變得低調 ■賽後贏家鍾培生變得低調，只係出post多謝製作團隊舉辦咗個完全冇政治色彩嘅娛樂活動。
下巴輕輕 ■今年5月鍾培生睇林作處男擂台戰時，曾在IG Story開live向林作及其師兄李俊亨（香港散打冠軍）挑機，話一日內可同時間KO兩人但最後走數。
用錯策略 ■向教練指鍾培生團隊用錯策略，根本一開始就要消耗林作體力，然後好似「麻鷹捉雞仔」咁包住唔畀佢遊走再係咁扑傻瓜。
另眼相看 ■經過「林鍾一戰」，林作支持者明顯上升，唔少網民對他另眼相看。
「加碼」走數 ■Henry指鍾培生賽前曾出post，已接受林作「加碼」提議，如果KO唔到就跟佢師兄Henry打過，但至今仍未找數。
贏波輸盤 ■向教練讚林作做到教佢嘅心法同戰術，算係贏波輸盤。
受皮外傷 ■林作話當晚只係受皮外傷唔覺痛，裕美幫佢搽啲Cream搞掂。
雖敗猶榮 ■林作、鍾培生嘅「百萬大戰」，林作頂足四回合只係輸點數，雖敗猶榮。
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        林作及鍾培生的「百萬大戰」上周六結束，鍾培生未能兌現首兩回合KO拳擊新手林作，最後打足四回合以點數贏對方。周二中秋節當晚，林作設慶功宴多謝向柏榮教練團隊，還識做地送上一張88,800期票畀師傅，並為拳賽作結說：「我梗係贏晒！客觀嚟講佢係畀錢我使嘅恩人，仲搞千萬拳賽嚟捧紅我！」

當晚出席慶功宴還有林作師兄李俊亨（Henry）及為他打氣嘅女友裕美。林作乖巧地遞上豬肺湯慰勞向師傅，又送上支票，o氹到師傅笑到見牙唔見眼，隨即加句：「多謝鍾生！」



最快周五先收到94萬

  雖然拳賽後嘅林作尚未回氣，面上仍見傷痕，但講到得到百萬拳酬仍難掩興奮：「o依家等緊鍾生找數，我喺本周一（20日）經已上咗去鍾生辦公室拎支票，扣除買拳賽飛錢，鍾生個秘書好友善咁畀咗張$943,440期票畀我，我秘書今朝一早會去銀行入數，最快周五先收到錢。」在旁向師傅問：「唔係拳酬同飛錢分開計，唔應該咁扣數㗎咩？」Henry也忍唔住說：「條友度（縮）怕林作走飛數！」林作笑笑口說：「咁應該攞住100萬『靚仔』啲，不過，佢曾講過話以優惠價賣飛畀我，o依家竟然收返正價，算啦！冇所謂我接受，冇投訴！」團隊即取笑林作未收到錢，繼續收聲。

網民大比數撐佢贏晒

  林作引用邱吉爾喺第一次世界大戰後金句解釋：「戰後要對敵人慷慨，更何況我經已攞盡光環，網上99.9%都係撐我，我好滿意畀返0.1%credit佢！客觀嚟講佢畀錢我使係我恩人，多謝佢畀呢個機會我，尤其由負面形象轉做正面，仲用千萬製作拳賽嚟捧紅我！所以今次得着好多，全面贏晒，佢真係一個大慈善家，係我再生父母，師傅預判得好，如果佢跌落我哋心理及戰術圈套就會一面倒，我諗佢都估唔到會咁插水。」

鍾培生戰術錯打得渣

  向師傅做咗份賽後統計數據資料，指林作四個回合共打出121拳，清晰擊中鍾培生40拳，破壞性有7拳；至於鍾培生四個回合共打出184拳，清晰擊中林作40拳，破壞性有7拳，林作只係輸主動性，所以指鍾培生打得好渣，戰術又錯晒，唔應該唔限對手體重，而且體力差又沉唔住氣：「佢第一回合狗衝耗盡體力，所以我叫林作食肥啲，去到第四Round鍾培生因為太攰，被林作呢嚿肥豬肉壓住都冇晒反抗能力。」

  對於網民指林作係「Running Man」唔收貨，向師傅強調：「世界級都係咁走咁避㗎啦，只係佢『陀地級』唔夠靚仔，其實得半年時間做到心法經已好好。」Henry就不滿鍾培生下巴輕輕，兩次向他挑機都走數逃避交手，唔係武者所為！

採訪：方騫平 攝影：葉君海
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