馬德鐘（Joe）與兒子馬在驤（Xiang）首次父子檔合演新劇《我家無難事》，對於囝囝飾演自己的年輕版，他只給予對方50分，僅合格的Xiang笑言「好好㗎喇」，Joe即謙稱：「我自己都係得52分。」自幼陪爸爸入廠開工，兩父子又經常一齊睇戲，Xiang耳濡目染下也對拍戲感興趣，問可讓囝囝入行？Joe說：「讀埋書先，畢業後等佢自己選擇路向。」撰文：黎寶倫 攝影：沈健程 化妝：許智華髮型：Sue Cheung@Saloon•Festival Walk 服裝：FILA HK首次跟影后鮑起靜合作，劇中飾演其大仔「得勤」的馬德鐘坦言過足戲癮，「呢套戲好真實，好多子女都冇顧及媽媽嘅感受，劇中經歷好多嘢令大家醒悟到媽媽同家庭嘅好，希望觀眾都多啲關注同陪伴父母。」笑問馬在驤平日可有駁嘴？他直認不諱，馬德鐘即表示：「咁先係一個家庭。」唔怕比較盡力就好Xiang在處男劇中飾演「得勤」年輕版，拍攝前也請教爸爸動作與講對白技巧，問囝囝有否演戲天份？Joe指Xiang有許多進步空間，亦讚對方比自己的第一次好得多，「我係木獨啲，演得難睇啲。演員喺每一個階段都有進步空間，即使我做咗咁多年，每一次拍攝都係學習過程。」並笑稱與太太張筱蘭也不敢重溫過去「不自然」的作品。另Xiang自認講對白未達爸爸標準，表情也未做到足。問到畢業後會否入行？他說：「未知住。」過去不少「星二代」被指靠父母，想必很大壓力吧？Joe稱：「佢係我個仔就要俾人講㗎喇，有好有唔好啦，好處係人哋好快識你，唔好處係條路好似難行啲。」Xiang亦表示：「啲人知道我係佢個仔，已經有少少幫助。（怕比較？）冇乜所謂，人哋想講咩咪講咩，如果講拍戲嗰啲，自己盡咗力都係差嘅，咪下次再做好啲囉。」