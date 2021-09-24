﻿恨同Alton 阿Dee出歌 意義大過《虎道門》 Lokman認有私心 向AK Say Sorry

MIRROR正副隊長Lokman和Anson Kong（AK）最近首度推出合唱歌《虎道門》，兩人都話由創作到拍MV都超好玩，好想再有下次。不過講到最恨合作隊友，Lokman竟然自認私心話想同Alton和阿Dee，仲講到明意義大過同AK合作，不過已靠拍《調教你MIRROR》醫好情緒問題的AK又點會咁小器，仲話好期待作品面世。而兩兄弟又自爆拍《水著考有Feel》似足去度假，更狂笑自動放棄機會的Tiger勁後悔。AK去年開始出Solo時，已想到搵兄弟合作，「好想做首歌有Rap元素，第一個就諗起Lokman Rap嘅時候，好想同佢做隻歌，但係上年第一年出Solo，花姐話出自己歌先，今年出咗《黑之呼吸》後，我就問花姐可唔可以有呢個計劃，佢就話『好，你哋自己去玩』。」兩人都話合作超爽，已預告隨時再合作，Lokman更話寧願出合唱歌多過想出Solo，「畀我揀想揀合唱歌多啲，因為真係好好玩，Solo都好玩，可以講自己嘢，但係同人交流多啲會正好多。」AK亦好認同，更自爆今年會再跟隊友合作，「我今年仲有兩隻歌出，其中一隻都會搵隊內嘅兄弟合作，同兄弟一齊玩可以有唔同火花，我就唔開名，大家期待吓！」講到想跟邊個隊友合作，Lokman自認有私心組合，「好想我、Alton同埋阿Dee，我哋一齊做首歌個意義真係大，對唔住啦！（望AK）大過我哋呢首嘅，Sorry Sorry！（AK：明白嘅）」Lokman坦承好期待這個組合，初出道時已跟花姐提出過，「如果我哋出一首歌應該正喎！應該會好玩。」同樣期待的AK更連歌名都幫手度埋，「就叫《LA Trip》，我哋都見證呢件事，見到阿Dee同Alton嚟，見到佢哋咁樣我哋都好開心，都知道呢件事對佢哋三個嚟講係mean something，係個好難忘珍貴回憶。如果呢個組合出歌，我自己都好期待，到底你哋三個會搞到啲乜嘢呢！？」AK靠《調教》醫好情緒問題這天見到AK跟4月接受《頭條》訪問時，壓力爆煲流下男兒淚分別好大，回復活潑開朗的他承認，拍《調教你MIRROR》令負面情緒一掃而空，連醫生都唔使睇，「佢哋幫我睇番好啦！佢哋呢班醫生，阿祖亦係一個好好嘅醫生，camp之後搵番自己亦都搵番大家，大家再連繫番一齊，好多嘢都解決咗，冇咁大壓力，就算有壓力可以交畀佢哋一齊分擔，係一個最大抒發。（同阿Jer心結解開咗係一個好重要關口？）嗰個心結其實唔係對阿Jer，係對自己，一時諗唔開鑽咗個牛角尖，解開咗個死結之後舒服晒！」Lokman承認入camp期間大家朝夕相對，有助增進感情，「由起身到瞓覺都係12個一齊，迫住交流、傾偈，有時唔講唔講就會有啲誤會，或者溝通上錯誤，講咗出嚟握個手就搞掂。」AK再補充，「最緊要個拍攝係冇乜嘢做，去玩同食好嘢，我哋都同公司講每年十幾日畀我哋去個camp叉吓電。」兩人異口同聲話去離島都滿足，Lokman說：「唔好講離島，拍完上次個水上樂園（《水著考有Feel》），都覺得係放假。」因他們一連拍兩日，第一晚拍完大會安排了酒店給他們休息，AK說：「我哋帶齊晒聽歌嘅嘢，準備晒一齊睇咩戲，嗌乜嘢食，真係度假㗎！」AK更大爆本來他冇份享受，有個「傻仔」放棄咗機會，「Tiger拍完《力圖打排球》後話攰唔去，又話唔想曬黑，叫我幫佢頂，佢嗰時都未知道咁多細節，佢諗住辛苦嘢，點知係放假mode，畀咗個咁好嘅回憶我，佢知道之後勁後悔！第二日出嚟後，我哋約埋一齊去睇阿祖嘅舞台劇，我哋不停畀啲相佢睇，講發生嘅事畀佢聽，佢幾鬼嬲呀！」所以他們好想疫情後一齊出trip，AK說：「好似之前拍《Mirror Go》咁樣出外景，真心想12個一齊出埠，阿祖都即刻報名話『唔理你哋去邊總之我要喺度』OK冇問題！」撰文：杜杜 攝影：葉君海形象：PIPA Creative 髮型：Man Chan@Chic Privat i Salon 化妝：Giann Cheung@AnnieG. Chan Makeup Centre 服裝：Harvey Nichols、Giuseppe Zanotti 場地：Jas Party