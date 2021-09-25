上月中，一代大俠狄龍忽然傳出在浴室昏厥，緊急送院後更一度命危！其子譚俊彥（Shuan）火速闢謠，澄清父親身體好好，又於社交網貼出兩爺孫溫馨合照，斥發放假消息的人不負責任；事後Shuan太太任祉妍也上載了一家為4歲細仔慶生照，相中身形發福不少的狄龍笑容滿面相當精神。日前下午，狄龍被發現兩度出巡又一城，其間單拖食Tea又搵戲睇，睇落精神奕奕仲健步如飛，昔日大俠風采連女職員都睇到眼定定！75歲的狄龍不知幾咁精靈，一個多月前才接演溫碧霞監製的電影《我們的十八歲》，與相隔40多年再合作的文雪兒合演夫妻。雖然永不言休，但兒子譚俊彥認為圈中老藝人受欺負的情況愈來愈嚴重，也勸爸爸引退享福，所以近年狄龍的「產量」亦大大減低，不用拍戲時便弄孫為樂。早前下午3時許，《頭條日報》記者於又一城Foodcourt發現狄龍，經常被拍攝到連鎖日式快餐店食日式牛肉飯的他，當日又獨自幫襯該店食快Tea，點菜期間，店員姨姨仲望到「心心眼」。夫婦分開食狄龍畀完錢即撳兩吓桌上支消毒液，不過可能唔慣笠黐黐，他搓完雙手就順勢抹落「周圍坐」的Pat pat度，一對手再次沾滿細菌！狄龍接過Tea set便坐埋一邊，脫下Cap帽並拉下口罩，以光速享用熱辣辣牛肉湯米，約5分鐘後，他返回櫃枱Order多份Tea set，以為外賣返去餵妻，殊不知狄龍揈住袋嘢食，行去另一間餐廳搵正跟閨密嘆Coffee的老婆陶敏明，其間傾了兩句，陶敏明指一指他隻手，狄龍即聽話將手錶除下交給對方，跟住孤獨Say bye就先行離開。蝦碌掂Mon相隔一排，狄龍再到又一城，頭戴紳士帽、孭住個大背囊的他，一支公單手插袋搭扶手電梯去戲院，從側面睇，狄龍個肚腩仲脹到「十月懷胎」一樣。抵達戲院門外，他研究了一輪有乜好戲睇，其間用手掃一掃個熒幕，諗住揭下一頁繼續揀戲，點知發現不是Touch screen，狄龍尷尬𢱑一𢱑肚腩，最後見冇啱心水便搭Lift走人。採訪：譚壹致