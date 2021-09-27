曾於90年代加入樂壇的劉祖兒（Joi）憑歌曲《喜歡我》彈出，首張專輯更獲得金唱片，惜跟唱片公司意見不合，快閃兩年便隨另一半轉做美容，而一直沒放棄音樂創作的他，早前推出純跳舞音樂大碟《3 UR Mind》並於德國、英國及日本等地發行。另外，離世28年的黃家駒生前曾為Joi製作的歌曲《重覓》也即將面世，他表示會繼續享受創作。撰文：黎寶倫 攝影：葉君海 場地：Aqua為配合時代轉變，劉祖兒為《重覓》重新編曲及填詞，「我以家駒角度諗呢件事，當我哋生活上遇到一啲困難時，我哋應該用積極心態面對，所以我將歌詞改得鼓勵性啲。」回憶與家駒相處的點滴，Joi大讚對方冇架子、好Nice，仲好照顧他，「做新人時喺肥媽間卡拉OK，佢陪我上台唱歌練膽，我好開心，因為當年佢已經好紅，都唔介意同我唱啲唔係佢唱開嘅歌。」做網絡歌手自由度更高說到現時樂壇更多樣化，不再一味流行唱情歌，Joi點名讚人氣組合MIRROR和ERROR靚仔又有才華，也樂見新生代歌手獲得更多機會，他們的冒起也為壓抑的港人帶來不少娛樂，「我幾欣賞姜濤首新歌《Dear My Friend》，講佢朋友離開，我覺得唔簡單㗎！我哋點將自己嘅唔同諗法、感受擺入專輯裏面，呢個先係音樂人應該做嘅嘢。」並謂這世代當網絡歌手，自由度較簽大公司更高，正如22歲細女劉芝伶（Jillian）8年前以學業為重，放棄赴韓當練習生，兩父女唔覺可惜，皆因將於演藝學院畢業的囡囡音樂天份比他高。」他笑言自己經常問囡囡意見，「我日日捉佢聽自己啲歌，因為我差唔多每日有新歌。（囡囡厭未？）老婆厭啲，哈哈。」