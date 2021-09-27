由電台DJ、做主持到50歲之齡才正式拍劇的鄭啟泰，早前首次推出新書《Oppa看風景》，以他視角抒發入行30年的所見所聞，書名更由19歲囡囡Kayla所改。現年54歲的他開心跟囡囡冇代溝，陪他追星好老友，他直言愛挑戰新事物是保持長青方法，更講明永不言休，以Uncle Ray和胡楓為目標。撰文：杜淑霞 攝影：沈健程鄭啟泰開始執筆，因當年亞視停播，電台只是返partime，閒時到餐廳寫作上網，幾年間儲落大批文章，「原來我寫咗八百幾十萬字，淨係擺咗喺網，有個出書嘅朋友話可以出書，出版商亦覺得內容幾得意。」由於他做過電台、電影同電視，所見所聞當然有不少大家熟識的名字，「譬如我同古生（古天樂）、吳鎮宇拍戲，幾個影帝坐喺度，我講完對白就望住幾個影帝做戲，我會寫呢啲，由我視角見到鏡頭以外嘅嘢，所以幾好玩。」陪囡囡追星今次書名由啟泰19歲囡囡Kayla所改，「我就寫咗幾個名問我個女，佢話《太平山上看風景》咁老土，好似獅子山精神嗰啲，唔係呢個年代嘅嘢，我喺電台有個節目叫《Oppa囡囡Night Night Friend》，佢話你不如叫《Oppa看風景》。」從這事已看出他跟在中大修讀城巿規劃的囡囡冇代溝，原來他更陪囡囡追星，「我以為佢鍾意韓星或者男團，原來佢好鍾意《聲夢》嗰三個女仔，有次我做評判帶佢去參觀，佢開心到傻咗，後尾佢哋演唱會我都帶佢去睇。」講到4年多前才挑戰拍劇，啟泰坦言最初都心大心細，「諗住簽6個騷嗰啲普通約，點知樂小姐（樂易玲）話你簽5年簽埋經理人，簽嗰時都差唔多50歲，5年之後55歲會唔會大咗啲呢？但係有個前輩同我講『你喺個海度，點解唔去個河度，可能帶到你去應該去嘅地方』諗住都係嚟做主持，點知第一日就安排咗我拍劇，拍咗4年幾我幾鍾意喎！拍劇對我嚟講好新鮮，我o依家做得好開心，有嘢學又好玩。做電台做主持做得耐，但係演戲對我嚟講係一個新嘗試，我每次都抱住學習心情，50幾歲仲有想學嘢嘅心態，我為自己呢種想法感恩。」啟泰謂電台及電視工作都不會放棄，目標要好似長青的Uncle Ray和胡楓一樣，「做到Uncle Ray咁點解唔做，做到修哥咁80歲，開心咪得囉！」