33歲梁諾妍（Inez）今年7月下嫁洪永城（Tony），同時宣佈「造人」成功，預產期為12月。向來熱愛運動的她早前大住肚慢跑8公里，被網民狂鬧佢鹵莽，Inez強調問過醫生冇問題，仲有助胎兒健康發展！其實懷孕初期，Inez曾跟余曉彤（Hidy）為香港開電視節目《碧波遊浪記》任主持，二人出航尋本地海洋秘境期間曾遇驚險場面，自問大膽的Inez都嚇親！撰文：黎寶倫 攝影：沈健程 服裝：ZARA（梁諾妍）化妝及髮型：Inez Leong （梁諾妍）、NC MAKE UP（余曉彤） 場地：THE WAVE花了五年時間終考獲船牌的余曉彤，即以「船長」身份接拍《碧波遊浪記》，未料首日「自駕遊」便差點撞船，不諳水性的「水手」梁諾妍笑說：「我都見過世面，唔係好怕死，但原來喺Hidy手上有（接近）死嘅感受！」本來半小時抵達的目的地，因Hidy不斷扭軚「S」字行，最終花了數小時才到，Hidy解釋考船牌只需筆試合格，毋須實戰，「我以為好易，點知揸上手一扭成架船會擺，同埋會Delay，加上風同海流，啲湧浪會推你埋一邊，好複雜。」當時佗B未夠3個月的Inez捉住隻船係咁嗌，幸未有催谷害喜，亦沒有同老公報告，「佢知我出海拍，叫我玩得開心啲。」提到懷孕仍跑步又冒險，Tony也曾留言叫小心啲，她即放閃笑說：「每次產檢老公都會係咁問清楚，醫生都話跑步冇問題。佢都好照顧我，開始有少少囉嗦，每次落斜路都提我『你自己一個行嘅時候一定要捉住個欄杆，我上次就差啲跣親』，佢知我好論盡周圍撞。」早年佗B爬山又潛水的Hidy，認為大肚婆做運動冇問題，最緊要做足安全措施量力而為，更鼓勵讓小朋友一早接觸大自然，「囡囡一個月已經帶佢上獅子山，我孭住佢當重力訓練，慢慢令佢熱愛大自然，跟住就一齊跑山、游水，佢可以喺沙灘衝一日浪，好似多咗個Buddy。」在旁的Inez聽到也不停嗌正。